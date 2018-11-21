Эксперт объяснил, почему Россия вправе не возвращать Германии захваченные культурные ценности

Взгляд
20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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        • Ничего

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          Эксперт объяснил, почему Россия вправе не возвращать Германии захваченные культурные ценности

             20 декабря 2018, 11:09
          Фото: Andrea Enderlein/epd-bild/
          imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Вне зависимости от того, приняты ли внутренние законы в той или иной стране, нет общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института культурного и природного наследия Алексей Лебедев. Так он прокомментировал призыв ФРГ вернуть культурные ценности, вывезенные СССР из Германии после войны.

          Замдиректора Института культурного и природного наследия Алексей Лебедев отмечает, что Россия не афиширует информацию о местах хранения культурных ценностей, вывезенных из Германии после ее разгрома по итогам Великой Отечественной войны. По его словам, многие предметы искусства хранятся в фондах крупных музеев. Факты об этом иногда проскальзывают в отдельных публикациях. Среди самих экспонатов особую ценность, по его словам, представляют старопечатные книги и живопись. Так, напомним, в России хранится одна из первых напечатанных книг, библия Гутенберга.

          В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ», 25% экспонатов которой составили «перемещенные» предметы искусства.

          Само требование Германии вернуть ей культурные ценности Лебедев назвал «массовым поветрием». Подобные споры часто возникают между другими странами. Например, Греция требует от Великобритании вернуть ей экспонаты времен античности, Республика Конго безуспешно пытается договориться с Бельгией о возвращении предметов, вывезенных в период колонизации.

          «Главное состоит в том, что в независимости от того, приняты ли внутренние законы в той или иной стране, нет общих международных соглашений об обязательстве возврата культурных ценностей. Поэтому акт возврата должен быть актом доброй воли со стороны того государства, на территории которого в данный момент хранятся чужие культурные ценности», – пояснил Лебедев.

          Эксперт напомнил о щекотливой ситуации, в которой оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства публично пообещал вернуть Африке похищенные культурные ценности во времена колонизации, но выяснилось, что этому препятствуют внутренние ограничения, поэтому его намерения пока остаются декларацией.

          Лебедев согласился с позицией спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который заявил, что пока с Берлином нет политического диалога, говорить об обмене трофейными ценностями не имеет смысла. Лебедев подчеркнул, что юридической основы для возврата нет и подобное требование «является скорее моральным».

          Эксперт напомнил, что принцип ЮНЕСКО основывается на человеческо-гуманитарных смыслах и призывает не превращать предметы искусства в заложников войн. Однако, подчеркнул он, на юридическом языке таких обязательств для государств не существует, поэтому все это остается в статусе гуманистически-культурной декларации.

          «Юридическим обязательством является только одно: если не страна, а конкретный человек докажет, что находящееся в каком-то музее произведение искусства было захвачено у его предков, например, нацистами бесчестным путем, то он может вернуть его себе. Но речь идет о физлицах, а не государствах», – подытожил Алексей Лебедев. 

          О том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Великой Отечественной войны, заявили «Известиям» в посольстве ФРГ в Москве. Одновременно Берлин готов вести переговоры по возвращению российского наследия, вывезенное в Германию во времена оккупации Советского Союза. 

          По оценке немецкой стороны,  в России находится более  1 млн перемещенных произведений искусства и около 4,6 млн редких книг и манускриптов. Музейную ценность, с точки зрения Германии, представляют 200 тысяч объектов. По данным российской стороны, речь идет примерно о 1,3 млн книг, 250 тыс. музейных предметов и более 266 тыс. архивных дел. Особый интерес для Германии представляет судьба троянской коллекции Генриха Шлимана. 

          Москва время от времени передает немецкой стороне отдельные ценности в качестве жертва доброй воли. Это практиковалось и в советское время – в частности, в ознаменование 10-летия победы над фашизмом по соглашению с правительством ГДР был передан Пергамский алтарь.

          Практика продолжилась в постсоветский период. В 2000 году тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой передал германскому коллеге свидетельство на право вывоза из России 101 произведения графики из коллекции бременского Кунстхалле. Год спустя тот же Швыдкой передал немецкой стороне некоторые реликвии, вывезенные после войны из Дрезденской галереи.


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