Германия призвала Россию вернуть вывезенные во время войны культурные ценности

Германия призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны, заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на Бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.

В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Около 25% экспонатов составили «перемещенные» предметы искусства, вывезенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой. Тогда Меркель поблагодарила организаторов выставки, но дала понять, что Берлин по-прежнему планирует вернуть произведения искусства в ФРГ.

Спустя пять лет в Бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии сообщили, что Берлин продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства России.

«Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», – сообщили «Известиям» в Бюро.

Особый интерес для Берлина представляет судьба троянской коллекции Генриха Шлимана. После того как она была доставлена из Германии в СССР, решением советской контрольной комиссии ее распределили в два музея – ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаж. До 1993 года местонахождение кладов из раскопок Шлимана не раскрывалось, они хранились в запасниках Сегодня доступ к наследию Шлимана открыт и осмотреть предметы может любой желающий.

В Бюро подчеркнули, что в 2017 году было зарегистрировано четыре случая добровольного возвращения российских предметов искусства из Германии, большую часть составляли картины, вывезенные немцами в 1944 году из Гатчинского дворца.

В свою очередь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что пока с Берлином нет политического диалога, говорить об обмене трофейными ценностями не имеет смысла.

В России действует закон от 1998 года «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий», напомнил Швыдкой. Согласно документу, подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам.

Он также напомнил, что нацисты уничтожили, разграбили и вывезли за пределы СССР сотни тысяч произведений искусства и памятников культуры, а назад вернулись лишь несколько десятков. В свою очередь СССР вернул Германии более 1,6 млн единиц хранения художественных произведений, в том числе наиболее известные шедевры Дрезденской картинной галереи и мраморные фризы Пергамского алтаря.