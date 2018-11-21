Трамп объявил об исторической победе над ИГ

Президент США Дональд Трамп назвал американцев, служивших в Сирии, «героями всего мира», которые победили террористическую группировку ИГ* («Исламское государство*»; организация запрещена в России).

Трамп написал в Twitter: «Пришло время вернуть наших великих молодых ребят домой после исторических побед над ИГ*!».

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

К записи прикреплен видеоролик. В нем глава Белого дома произносит короткую речь, в которой подчеркивает, что американцы «побили» боевиков и освободили захваченные территории.

Он подчеркнул, что военнослужащие США, возвращающиеся из Сирии, являются «героями всего мира».

Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней. До этого Трамп объявил о победе над ИГ.

Республиканцы заявили, что вывод американских войск из САР является огромной ошибкой. Также появилась информация, что Трампа якобы пытались отговорить от вывода войск из Сирии из-за России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто заставил американцев уйти из Сирии.