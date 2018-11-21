Стало известно, какая военная техника перевернулась на Транссибе

Источник в экстренных службах Омской области рассказал, какую военную технику перевозил перевернувшийся железнодорожный состав.

На грузовых платформах везли артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», сообщил источник ТАСС.

В результате аварии с рельсов сошли более 70 вагонов, цистерн с мазутом и платформ с гаубицами. Открыто уголовное дело по факту ЧП.