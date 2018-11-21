С рельсов на Транссибе сошли более 70 вагонов военного состава

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись на границе Омской и Тюменской областей, сообщают Свердловская железная дорога и Единая дежурно-диспетчерская служба Называевского района Омской области.

Среди перевернувшихся вагонов есть цистерны с мазутом, передает ТАСС.

Авария произошла у станции Мангут в 21.27 мск, передает РИА «Новости».

Сообщается, что «произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав».

«Сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов – это цистерны с мазутом», – сообщили в ЕДДС.

С рельсов сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов, говорится в сообщении.

Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.