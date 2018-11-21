Перевернувшийся на Транссибе состав с военной техникой сняли на видео

Взгляд
2 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 01:08  |  vz.ru
Разделы

Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
Перейти а раздел…

Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

Кинокритик Антон Долин невольно вызвал грандиозный конфликт в либеральном лагереФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство?» «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли». «Сорвался, конечно». Все это – оценки тех людей, которые поддерживают Навального. А вызвал он подобную реакцию безудержным хамством в адрес одного из своих либеральных соратников. Подробности...
Перейти а раздел…

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
Перейти а раздел…

За массовыми протестами во Франции стоит фигура скандального олигарха

Протесты охватили не только Париж, но даже самые далекие уголки ФранцииФото: Benoit Tessier/Reuters
На субботу во Франции намечены новые, еще более массовые протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо. Однако есть масса признаков того, что у истоков движения стоит один из богатейших олигархов Франции, и толпа очень искусно им управляется. Зачем ему это? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал об ответе России на действия Украины
          Путин и Трамп пообщались на саммите G20ЕП подготовил резолюцию с требованием остановить «Северный поток – 2»ФСИН объяснила новое видео с ЦеповязомСуда столкнулись в Керченском проливе
          В Аргентине оценили «автомобиль-бункер» ПутинаСотрудница МИД Украины насмешила соцсети носками поверх ботинокВ Киеве открыли пункты обогреваВенедиктов открестился от подчиненного после скандала с Глинкой и Федермессер
          Путин «в двух словах» рассказал Трампу о провокации Украины в Черном мореПорошенко испугался сотен российских танков у границ УкраиныЗа массовыми протестами во Франции стоит фигура скандального олигархаУкраинцы накинулись на Гребенщикова из-за переноса концертов

          Главная тема


          Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

          исчерпывающие разъяснения


          Путин нарисовал Меркель и Макрону схему инцидента в Керченском проливе

          интенсивность судоходства


          В России ответили Меркель по поводу «мешающего» Крымского моста

          военное положение


          Ротару отказалась выступать в России из-за произошедшего в Керченском проливе

          Видео

          мнение людей


          Путина в Буэнос-Айресе приветствовали словами «You are number one!»

          «Деньги нужны?»


          Воевавший в Донбассе Пашинин сменил актерскую карьеру на «разгребание» дворов

          «К тебе подойти, подлец?»


          Украинский замминистра начал громить студию в прямом эфире (видео)

          «Никому это не поможет»


          Глава МИД Германии заявил о потерях от остановки «Северного потока – 2»

          особенности культуры


          Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          Историческая память


          Лев Пирогов: Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Перевернувшийся на Транссибе состав с военной техникой сняли на видео

             1 декабря 2018, 23:36
          Фото: кадр «Мир 24»
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Сети опубликовано видео с места крупной аварии в Омской области, где с рельсов сошли вагоны железнодорожного состава, перевозившего военную технику.

          СК возбудил уголовное дело по факту ЧП, передает РЕН ТВ.

          Напомним, сообщалось, что у станции Мангут с рельсов сошли более 70 вагонов, цистерн с мазутом и платформ с военной техникой.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............