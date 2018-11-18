Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

На позициях украинских силовиков на мариупольском направлении подняли флаг со свастикой; видео, на котором военнослужащий ВСУ размахивает флагом, сопровождается немецким маршем.

Видео опубликовано в Telegram-канале Kotsnews, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его данным, видео сделано на мариупольском направлении. По неподтвержденой информации, позывной человека, который размахивает флагом со свастикой, – Борух.

Автор видео за кадром произносит: «Слава Четвертому рейху!»

Флаг в руках украинского силовика представляет собой повторение имперского военного флага Германии, который использовался с 1935 по 1945 годы, только вместо красного цвета используются национальные украинские цвета, а вместо креста в углу – герб Украины.

Ранее в Сети появилось фото украинского президента Петра Порошенко рядом с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС. Позже военный объяснил, что якобы считал символику разновидностью пиратского флага.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении неонацизма в современной Украине.