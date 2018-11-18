Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

             19 декабря 2018, 21:53
          Фото: кадр из видео
          Текст: Сергей Гурьянов

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          На позициях украинских силовиков на мариупольском направлении подняли флаг со свастикой; видео, на котором военнослужащий ВСУ размахивает флагом, сопровождается немецким маршем.

          Видео опубликовано в Telegram-канале Kotsnews, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

          По его данным, видео сделано на мариупольском направлении. По неподтвержденой информации, позывной человека, который размахивает флагом со свастикой, – Борух.

          Автор видео за кадром произносит: «Слава Четвертому рейху!»

          Флаг в руках украинского силовика представляет собой повторение имперского военного флага Германии, который использовался с 1935 по 1945 годы, только вместо красного цвета используются национальные украинские цвета, а вместо креста в углу – герб Украины.

          Ранее в Сети появилось фото украинского президента Петра Порошенко рядом с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС. Позже военный объяснил, что якобы считал символику разновидностью пиратского флага.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении неонацизма в современной Украине.


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