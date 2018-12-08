В Сети обругали Порошенко за провокационное фото

Пользователи Сети раскритиковали украинского президента Петра Порошенко за фотографию с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС.

Фотография Порошенко вызвала негативную реакцию у пользователей соцсетей. По их мнению, это лишний раз демонстрирует настоящее лицо киевских властей, передает РИА «Новости».

«Это говорит о том, что агрессор только Порошенко, развязал войну со своим же народом. Лишний раз подтверждает фото с солдатом СС», – отметил @atevsis.

Другие пользователи полагают, что появление такой фотографии неслучайно, и что украинский президент не мог не заметить нашивку.

«Хотелось бы написать «Ах, как неудобно вышло», но не могу. Всем вполне удобно: и президенту Украины, и его западным партнерам», – отметил @RadioStydoba.

«А потом украинцы говорят, что у них нацизма никакого нет в стране, просто национализм и патриотизм такой», – прокомментировал @Mmatyushevskiy.

«Какой фашизм на Украине? Обыкновенный», – написал @arazymovsky.

Ранее в соцсетях появилось фото, на котором президент Украины Петр Порошенко стоит рядом с военными, на форме одного из которых видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».