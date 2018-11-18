Порошенко сфотографировался с носящим знак СС десантником

На опубликованной в соцсетях фотографии президент Украины Петр Порошенко стоит рядом с военными, на форме одного из которых видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Порошенко на фото стоит перед строем украинских десантников, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина становится нацистским государством.