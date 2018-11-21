Сфотографировавшийся с Порошенко десантник объяснил шеврон СС на форме

Десантник ВС Украины, который сфотографировался рядом с украинским президентом Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова» на форме, заявил, что считал символику разновидностью пиратского флага.

В официальном аккаунте Десантно-штурмовых войск Украины в соцсети Facebook появилось видеообращение, в котором военный принес извинения за использование им такого шеврона.

Он заявил, что «использовал шеврон по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага».

Десантник добавил, что признает свою ошибку и готов понести за это ответственность.

Ранее в Сети появилось фото украинского президента Петра Порошенко рядом с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС.