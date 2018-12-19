В Донбассе заявили о стремлении Киева сорвать переговоры о рождественском перемирии

Украинские представители на заседании подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы пытаются сорвать обсуждение возможности введения перемирия с 22 декабря, сообщил и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Представители Украины пытаются ломать повестку, сорвать обсуждение ключевых вопросов – очередное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря и дополнительные меры по обеспечению такой приверженности», – цитирует Дейнего «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские представители вбрасывают не относящиеся к компетенции Минских переговоров темы, а также затрагивают проблему военного положения.

Он отметил, что к заседанию подгруппы перейти не удается.

В министерстве иностранных дел ДНР также сообщили о том, что представители украинской делегации намеренно затягивают согласование «важнейшего вопроса в преддверии рождественских и новогодних праздников» – возобновление обязательств сторон по соблюдению режима прекращения огня.

«Мы надеемся, что очевидная необходимость и надежды мирных граждан на тишину все же перевесят политические амбиции украинской стороны», – сказала полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Наталья Никонорова.

В сентябре в МИД ДНР сообщали, что миссия ОБСЕ обновит пакет мер по контролю за соблюдением перемирия в Донбассе.

Напомним, 29 августа на встрече в Минске участники Контактной группы пришли к очередному соглашению об установлении «школьного» перемирия и прекращении огня. Однако украинские силовики продолжают его неоднократно нарушали.