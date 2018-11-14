Япония заявила России протест из-за строительства общежитий для военных на Курилах

Токио заявил Москве протест из-за строительства общежитий для военных и их семей на островах Кунашир и Итуруп, которые Япония считает своей территорией.

«Это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях, что идет вразрез с позицией нашей страны», – говорится в тексте ноты, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

«Северными территориями» в Японии называют четыре острова Южных Курил: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство Японии исходит из того, что южная часть Курил – это исконные территории страны. «Да, наша прежняя позиция по этому вопросу не изменилась», – заявил генсек кабинета, передает ТАСС.

Ранее начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Он также уточнил, что два аналогичных общежития были заселены в 2017 году, еще три – два на Итурупе и одно на Кунашире – построят и сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.