Захарова пообещала «сменить пол» представителям киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что после публикации информации о родственниках президента Украины Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина в Крыму представители киевского режима не могут отрицать братства народов.

«Так что, еще раз представители киевского режима затянут песню, что «не братья нам», будем называть их сестрами», – написала Захарова в Facebook.

Напомним, накануне появилась информация о том, что у Порошенко и Климкина есть родственники в России – у сына президента Украины на полуострове живут дядя и тетя тещи, а тесть Климкина – генерал-майор в отставке, в 2014 году получивший медаль «За возвращение Крыма».