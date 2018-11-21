У Порошенко нашлись родственники в Крыму

Украинские СМИ выяснили, что у президента Украины Петра Порошенко есть родственники, проживающие в Крыму.

Так, супруга старшего сына президента – Алексея – родом из России. Девичья фамилия Юлии Порошенко – Алиханова. До смены фамилии у нее было российское гражданство, при этом неизвестно, сдала ли она его, получив гражданство Украины, сообщает «Страна».

В Сети был опубликован скан российского загранпаспорта на имя Юлии Порошенко. Портал указывает, что его подлинность неизвестна.

Утверждается, что она прописана с родителями по адресу ул. Белградская, 44 в Санкт-Петербурге. Ее мама Елена Эмильевна работает в Ассоциации банков Северо-Запада в Санкт-Петербурге, отец Лев Фараонович – военный пенсионер.

При этом дядя и тетя мамы Юлии живут в Крыму. Они признались, что голосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией.

СМИ также сообщали, что в 2013 году Порошенко летал к сватам в Петербург.

Отметим, что родственники в Крыму нашлись и у командующего объединенными силами украинских силовиков в Донбассе Сергея Наева – там у него живет младший брат.