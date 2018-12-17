Бывший митрополит УПЦ МП перешел в «новую церковь Украины»

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Винницкий Симеон заявил о своем переходе в «новую церковь Украины».

Симеон рассказал об этом прихожанам в ходе службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы, передает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы епархии протодиакона Владислава Демченко.

По словам Демченко, обычные прихожане не должны заметить никаких изменений с уходом Симеона. Он также заявил, что верующие выразили готовность к принадлежности Спасо-Преображенского кафедрального собора «Православной церкви Украины».

Во время синода УПЦ МП Симеона отстранили от должности митрополита и назначили нового.

Напомним, Синод УПЦ МП в понедельник предал Симеона анафеме.

На «объединительном соборе» предстоятелем «новой церкви Украины» благодаря шантажу Филарета избрали его 39-летнего ставленника митрополита Переяславского и Белоцерковского неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.