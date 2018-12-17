Названа доля проданных за рубеж самолетов SSJ-100

Четверть произведенных самолетов Sukhoi Superjet 100 закуплены компаниями из-за рубежа, Россия рассчитывает на увеличение спроса на лайнеры на иностранных рынках, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в конце ноября авиакомпания Словении Adria Airways подписала соглашение о намерении закупить 15 российских самолетов SSJ-100.

В то же время бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерениях отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за их частых поломок.

SSJ-100 за рубежом эксплуатируют в Ирландии, Казахстане, Мексике и Таиланде.