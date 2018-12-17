Эксперт: Кампания в Приморье была образцово-показательной

«После сентябрьского провала организаторы выборов в Приморье постарались обеспечить максимально возможное качество проведения голосования. До каждой запятой все соответствовало законодательству», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя результаты выборов губернатора региона.

«Сами кандидаты честно отработали эту кампанию, прошли содержательные, не «для галочки» дебаты (подобных которым давненько нигде не было). Люди откладывали свои дела, чтобы следить за дискуссией кандидатов», – отметил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Накануне состоялись повторные выборы губернатора Приморского края. После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко – 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста – 5,17%, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8% голосов.

Само голосование прошло без значительных нарушений, констатирует собеседник. Отметим, что и секретарь краевого избиркома Наталья Камаева также сообщила: не получено серьезных жалоб о массовых подкупах и подвозах избирателей. «Были какие-то шероховатости – инспирированные извне попытки повлиять на ход голосования, не ради выборов, а ради собственного пиара. Я имею в виду людей из ЛДПР, приехавших из соседнего Хабаровского края», – отмечает Мартынов.

В целом же, «были проведены эталонные выборы», подчеркивает эксперт. «За ходом голосования следило огромное количество наблюдателей, – отмечает Мартынов. – Присутствовали и местные наблюдатели, от каждого из кандидатов, и представители из Москвы, начиная от Общественной палаты и СПЧ, представителей ЦИКа, партий, – и вплоть, до, например, представителей организации «Голос».

По словам собеседника, наблюдатели от «Голоса» искренне старались отыскать случаи нарушений, но в итоге и они убедились, что голосование шло прозрачно, легитимно и массово. «Хочу отметить, что и избиратели «ответили взаимностью» организаторам – явка была заметно выше, чем в сентябре. Это говорит о том, что люди убедились в честности процесса», – подчеркивает Мартынов.

Эксперт отметил, что одним из важных факторов победы Олега Кожемяко была его активная работа на посту врио губернатора. Руководитель, которого назначил президент, «вполне мог бы поручить ведение кампании своим помощникам, но он честно отработал всю кампанию, объехал весь Приморский край, вникал буквально во все проблемы жителей сел, поселков». Выявленные проблемы максимально, по возможности, решались – либо тут же намечались пути решения, отмечает Мартынов. «Мы наблюдали активный вариант избирательной кампании. Конечно, люди это видят, и поэтому они проголосовали за Кожемяко», – констатирует эксперт.

«Важно было переломить возникшее ранее недоверие к избирательной системе», возникшее во время предыдущих кампаний, начиная с лета прошлого года и вплоть до нынешнего сентября – в том числе, «по вине зюгановцев и их кандидата», – отмечает Мартынов.

«Отдельно, помимо Олега Кожемяко – хочу поздравить и сегодняшний состав внутриполитического блока. Прежде всего, это была тяжелая и напряженная борьба с недоверием, которое было посеяно – и удалось переломить», – добавил эксперт. Аналогичным образом была проведена работа и в Хакасии, отмечает Мартынов. «Приморье – знаковая точка. Оппоненты, злопыхатели сделали ставку на этот регион, поскольку именно в Приморье всегда особенным образом проходят выборы; традиция такая. Конечно, значение голосование здесь было гораздо большим, гораздо более масштабным по последствиям, чем просто региональные выборы», – уверен эксперт.

По сути, нынешние выборы в Приморском крае можно назвать одним из важных внутриполитических итогов года, отметил Мартынов. «Хотя они и прошли в конце года, но тем не менее, если брать внутриполитические события, то можно выделить два ярчайших момента – это оглушительная победа Владимира Путина на президентских выборах в марте, и победа Олега Кожемяко в Приморье», – подчеркнул эксперт.