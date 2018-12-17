Эксперт: Кампания в Приморье была образцово-показательной

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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...

Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Кашин-то вывернется. Ни жалости, ни поддержки не требует. Огорчительно лишь наблюдать за тем, как все меньше места какой бы то ни было, хоть даже минимальной, цветущей, да хоть и увядающей, сложности в нашей реальности. Подробности...
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          Эксперт: Кампания в Приморье была образцово-показательной

          17 декабря 2018, 12:34

          Текст: Олег Исайченко

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          «После сентябрьского провала организаторы выборов в Приморье постарались обеспечить максимально возможное качество проведения голосования. До каждой запятой все соответствовало законодательству», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя результаты выборов губернатора региона.

          «Сами кандидаты честно отработали эту кампанию, прошли содержательные, не «для галочки» дебаты (подобных которым давненько нигде не было). Люди откладывали свои дела, чтобы следить за дискуссией кандидатов», – отметил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

          Накануне состоялись повторные выборы губернатора Приморского края. После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко – 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста – 5,17%, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8% голосов. 

          Само голосование прошло без значительных нарушений, констатирует собеседник. Отметим, что и секретарь краевого избиркома Наталья Камаева также сообщила: не получено серьезных жалоб о массовых подкупах и подвозах избирателей. «Были какие-то шероховатости – инспирированные извне попытки повлиять на ход голосования, не ради выборов, а ради собственного пиара. Я имею в виду людей из ЛДПР, приехавших из соседнего Хабаровского края», – отмечает Мартынов.

          В целом же, «были проведены эталонные выборы», подчеркивает эксперт. «За ходом голосования следило огромное количество наблюдателей, – отмечает Мартынов. – Присутствовали и местные наблюдатели, от каждого из кандидатов, и представители из Москвы, начиная от Общественной палаты и СПЧ, представителей ЦИКа, партий, – и вплоть, до, например, представителей организации «Голос».

          По словам собеседника, наблюдатели от «Голоса» искренне старались отыскать случаи нарушений, но в итоге и они убедились, что голосование шло прозрачно, легитимно и массово. «Хочу отметить, что и избиратели «ответили взаимностью» организаторам – явка была заметно выше, чем в сентябре. Это говорит о том, что люди убедились в честности процесса», – подчеркивает Мартынов.

          Эксперт отметил, что одним из важных факторов победы Олега Кожемяко была его активная работа на посту врио губернатора. Руководитель, которого назначил президент, «вполне мог бы поручить ведение кампании своим помощникам, но он честно отработал всю кампанию, объехал весь Приморский край, вникал буквально во все проблемы жителей сел, поселков». Выявленные проблемы максимально, по возможности, решались – либо тут же намечались пути решения, отмечает Мартынов. «Мы наблюдали активный вариант избирательной кампании. Конечно, люди это видят, и поэтому они проголосовали за Кожемяко», – констатирует эксперт.

          «Важно было переломить возникшее ранее недоверие к избирательной системе», возникшее во время предыдущих кампаний, начиная с лета прошлого года и вплоть до нынешнего сентября – в том числе, «по вине зюгановцев и их кандидата», – отмечает Мартынов.

          «Отдельно, помимо Олега Кожемяко – хочу поздравить и сегодняшний состав внутриполитического блока. Прежде всего, это была тяжелая и напряженная борьба с недоверием, которое было посеяно – и удалось переломить», – добавил эксперт. Аналогичным образом была проведена работа и в Хакасии, отмечает Мартынов. «Приморье – знаковая точка. Оппоненты, злопыхатели сделали ставку на этот регион, поскольку именно в Приморье всегда особенным образом проходят выборы; традиция такая. Конечно, значение голосование здесь было гораздо большим, гораздо более масштабным по последствиям, чем просто региональные выборы», – уверен эксперт.

          По сути, нынешние выборы в Приморском крае можно назвать одним из важных внутриполитических итогов года, отметил Мартынов. «Хотя они и прошли в конце года, но тем не менее, если брать внутриполитические события, то можно выделить два ярчайших момента – это оглушительная победа Владимира Путина на президентских выборах в марте, и победа Олега Кожемяко в Приморье», – подчеркнул эксперт.


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