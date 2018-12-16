Эксперт: Выборы в Приморье стали победой Центризбиркома

ЦИК удалось обеспечить честность и прозрачность выборов в Приморском крае, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Что же касается отмеченного роста явки в сравнении с предыдущими выборами, то это во многом заслуга кампании врио губернатора Олега Кожемяко, полагает эксперт.

«После сентябрьских событий была поставлена на кон репутация как Центризбиркома, так и руководителя ЦИК Эллы Памфиловой. Поэтому в ЦИКе за последние месяцы предприняли огромное количество усилий, которые должны были стать доказательством того, что эти выборы пройдут абсолютно честно и прозрачно», – отметил политолог Марат Баширов.

После 13.00 по московскому времени (или 20.00 по Владивостоку, когда голосование в крае завершилось) зампред ЦИК Николай Булаев сообщил РИА Новости: Центризбирком России не видит серьезных проблем при голосовании, нет нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления.

Из тех нарушений, на которые обратил внимание приморский краевой избирком, можно выделить попытку подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов – сообщается, что попытка была предпринята приехавшими из Хабаровского края представителями ЛДПР.

«Думаю, то, что сейчас многие цепляются за какую-то локальную историю, связанную с каким-то гражданином, который приехал из Хабаровска и что-то пытался организовать во Владивостоке, – это говорит о том, что ЦИК надо поздравить, – подчеркивает Баширов. – Эти выборы на самом деле были такими же чистыми, как и выборы президента России».

То, что упомянутый инцидент был связан с ЛДПР, говорит лишь о том, что эта партия – системная, с громадным количеством сторонников, и в данном случае, скорее всего, имела место какая-то «инициатива снизу», полагает Баширов.

Добавим – о том, что большая часть жалоб на нарушения в итоге оказалась ложными сообщениями, говорили не только в ЦИК, но и представители Общественной палаты, наблюдавшие за ходом голосования. О выявленных фейках сообщили и в организации «Национальный общественный мониторинг».

Важным фактором прозрачности и легитимности приморских выборов было присутствие на избирательных участках большого количества наблюдателей, подчеркивает эксперт. Причем, отмечает он, среди наблюдателей, допущенных на участки, были и представители движения «Голос». «Это был очень серьезный шаг, – заметил Баширов. – «Голос» – это записное оппозиционное общественное объединение, и то, что их привлекли, было сильным ходом: «если уж вы не верите «Голосу», кому вы тогда будете верить в нашей стране?».

Еще одна отличительная черта нынешнего голосования в Приморье – более высокая явка в сравнении с предыдущими, сентябрьскими, выборами, на что уже обратили внимание эксперты.

«Явка действительно выше, и есть один интересный тренд. Явка выше в районах и пониженная в столице региона, Владивостоке», – отмечает Баширов. По его мнению, это говорит о том, что «основные усилия, которые были предприняты врио губернатора Олегом Кожемяко, были направлены на поиск локальных вопросов, которые можно было быстро решить». «Большее количество таких вопросов было сосредоточено в районах. Проблемы, имеющиеся во Владивостоке, более масштабные, их решение происходит более медленно, но и там Кожемяко показывал: «я не тот руководитель, который обещает, я буду тем губернатором, который делает».

В целом Кожемяко построил свою кампанию на поиске упомянутых локальных проблем, на способности их решать и готовности продолжать решать после избрания губернатором, полагает Баширов.

Выборы в Приморье прошли в воскресенье; по итогам подсчета 41,49% бюллетеней лидирует Олег Кожемяко c 61,45% голосов.