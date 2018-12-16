Эксперт объяснил высокую явку на выборах в Приморье

«Это уже четвертые выборы за год», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин. Эксперты фиксируют неуклонное увеличение количества голосующих на каждых новых выборах в Приморском крае.

Нынешнему голосованию предшествовало голосование на президентских выборах и двух губернаторских выборах, отметил политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. «И каждые выборы, за исключением президентских, увеличивали количество пришедших на избирательные участки», – отметил эксперт, находящийся сейчас в Приморском крае.

Явка на повторных выборах губернатора Приморья, которые проходят в воскресенье, на 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 29,53%. Всего на участки пришли более 430 человек, передает ТАСС со ссылкой на краевой избирком. Для сравнения, на выборах, проходивших в крае9 сентября явка на аналогичное время составляла 21,37%, а 16 сентября, соответственно, 23,23% избирателей.

Нынешние выборы «подогреты» активными дебатами и нормальной работой избиркома, указал Колядин. «Наглядной агитации достаточно, никто никому ничего не запрещал», – констатирует собеседник.

«Слава Богу, никто не захватывал участки, никто не проводил там учения МЧС. И коммунисты не проводили никаких мероприятий в избиркомах. Напомню, что по прошлому голосованию 34 крупных нарушений зафиксировано за КПРФ», – отметил Колядин. Сейчас обе стороны ведут себя очень корректно, выборы вполне чистые, легитимные, констатирует политолог.

«Каковы будут результаты, пока сложно сказать. Я с недоверием отношусь к экзит-поллам; их несколько «гуляет» по Приморью, и некоторые из них совсем уж фантастические. Они, немного завышены, или неправильно посчитаны, – заметил Колядин. – Понять, правильно это или нет можно будет после 20.00, когда закроются участки».

Напомним, в проходящих в воскресенье выборах губернатора Приморского края Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»). Врио губернатора Олег Кожемяко уже проголосовал.

Выборы в крае проходят в строгом соответствии с законодательством, жалоб в ЦИК не поступило, рассказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.