На выборах главы Приморья подсчитали 41,49% протоколов

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы края, у него 61,45% голосов по итогам обработки 41,49% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

На втором месте – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, у него 25,19%. На третьем месте идет Алексей Тимченко от Партии роста с 5,24%, четвертое место занимает кандидат от «За женщин России» Роза Чемерис с 3,81%, передает РИА «Новости».

Между тем, по итогам подсчета 14,53% протоколов Кожемяко лидировал с 68,84% голосов.

Повторные выборы губернатора Приморского края состоялись в воскресенье, явка на 18.00 (11.00 мск) составляла 39,57%. Голосование прошло без нарушений.