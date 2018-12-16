На выборах в Приморье подсчитано 14,53% голосов

По итогам подсчета 14,53% протоколов на выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко, у него 68,84% голосов, следует из данных ЦИК.

На втором месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 16,2%, третье место занимает кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис с 4,24%, четвертое у Алексея Тимченко из Партии роста с 3,22%, передает ТАСС.

Выборы в Приморье прошли в воскресенье. Явка по состоянию на 18.00 (11.00 мск) составляла 39,57%.

Повторные выборы губернатора прошли без нарушений, жалоб не было, сообщили в ЦИК.