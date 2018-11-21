Лавров объяснил, почему Россия не признает ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, то потеряет остальную Украину.

«Если мы хотим сохранить Украину нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии», – заявил Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

Также глава МИД отметил, что украинский режим имеет все черты неонацистского. «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе», – сказал министр, передает ТАСС.

Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины «гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР».

Также Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.

22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках. В конце февраля 2017 года газета ВЗГЛЯД отмечала, что у Донбасса больше нет ничего общего с Киевом.