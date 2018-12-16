В Тбилиси разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

Оппозиционеры из объединения «Сила в единстве», не признающие результаты выборов президента Грузии, расставили перед зданием парламента, на улице Руставели в центре Тбилиси, палатки с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Участник акции Геги Джабава заявил РИА «Новости», что в настоящее время уже установлено восемь палаток, вскоре их число увеличится на еще десятки. «Мы ждем наших лидеров, чтобы обсудить и узнать планы на будущее. Уходить отсюда мы не собираемся, требования всем известны», – сказал он.

В акции принимают участие несколько десятков оппозиционеров, часть из них пытается перекрыть автомобильную дорогу.

Ранее в воскресенье бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия в Голландии, призвал оппозицию выйти вечером в центр Тбилиси.

В воскресенье Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии.