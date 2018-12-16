Саакашвили призвал сторонников взять Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия в Голландии, в воскресенье на своей страничке в Facebook призвал оппозицию выйти вечером в центр Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сказал, что Грузия стала похожа на «Зимбабве, Уганду, СССР, Туркмению, страны Латинской Америки», так как выборы президента Саломе Зурабишвили, инаугурация которой состоялась 16 декабря в Телави, якобы были сфальсифицированными.

Он заявил, что «вся Грузия должна консолидироваться сегодня в Тбилиси».

Между тем, в восточной Грузии несколько сот сторонников оппозиции, которые настроены радикально, продолжают нападать на полицейских, которые охраняют порядок в Телави.

Министр внутренних дел Георгий Гахария сказал в связи с этим, что нарушители ответят перед законом.

На проспекте Руставели уже начали собираться сторонники Саакашвили.

В воскресенье Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии.