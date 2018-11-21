Зурабишвили принесла клятву президента Грузии

Экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в Телави принесла клятву президента Грузии и пообещала продолжить путь страны в европейские и евроатлантические институты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В своем выступлении она призвала Россию «соблюдать международное право» – Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными регионами».

При этом она назвала абхазов и осетин «братьями».

После выступления находящийся в Телави глава ГПЦ Илия Второй благословил нового президента.

На церемонию прибыли гости из более чем 50 стран. Отныне пост президента будет иметь представительские функции, а страна стала парламентской республикой.

Оппозиция, которая не признает поражения на выборах 28 ноября, устраивает акции протеста в Телави и в других местах восточной Грузии, вступая в столкновения с полицией.