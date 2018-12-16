Катар решил вложить в американские проекты 20 млрд долларов

В течение пяти лет Катар вложит 20 млрд долларов в энергетические проекты в США , заявил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби

«Мы видим, что США являются очень перспективными с точки зрения вложения средств, они будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет 20 млрд долларов в разные проекты и в разных местах на территории США, проекты, связанные с сжиженным природным газом, добычей нефти и газа», – цитирует аль-Кааби РИА «Новости».

Госминистр выступил на Дохийском форуме.

Он отметил, что инвестиции в проекты по производству СПГ в США позволят Катару добавить 60 млн тонн в день к производственным возможностям.

Ранее Катар вышел из ОПЕК. Аль-Кааби обещал сотрудничать и поддерживать дружеские отношения со всеми странами, входящими в организацию.