Катар решил сохранить деловые отношения с ОПЕК после выхода из картеля

Госминистр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби пообещал сотрудничать со всеми странами, входящими в ОПЕК, после выхода страны из картеля и поддерживать с ними дружеские отношения.

Аль-Кааби вновь подчеркнул, что решение о выходе из ОПЕК было принято руководством Катара по его рекомендации в связи с тем, что членство в организации не соответствует стратегии страны по росту добычи газа, передает ТАСС.

«Я всю мою жизнь был технократом, всю жизнь был газовиком, и я говорю вам мою официальную позицию», – сказал катарский министр.

В то же время он подчеркнул, что Катар и страны ОПЕК «остаются друзьями».

«Выход из ОПЕК не означает конца света. Мы продолжим сотрудничать и встречаться на других переговорах, конференциях. Наши отношения сохранятся», – сказал госминистр Катара по вопросам энергетики.

Он также сообщил, что 6 декабря примет участие в церемонии открытия заседания ОПЕК, но не будет принимать участие в обсуждении квот на сокращение добычи нефти с 2019 года на закрытой части заседания, так как Катар больше не будет членом ОПЕК.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность в дальнейшем Катару вернуться в ОПЕК, Аль-Кааби ответил: «Не сейчас, мы только приняли решение о выходе».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как выход Катара из ОПЕК спровоцировал новый обвал цен на нефть.