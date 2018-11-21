Катар планирует покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на госминистра по делам энергетики Катара Саада бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию», – сказал аль-Кааби, передает РИА «Новости».

При этом аль-Кааби добавил, что «Катар, выйдя из ОПЕК, продолжит выполнять международные обязательства как любая другая страна, не входящая в эту организацию».

По его словам, «Катар принял решение о выходе из ОПЕК, желая сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год».

Ранее страна объявила о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий по производству СПГ.

Отметим, что котировки нефти Brent слабо отреагировали на решение Катара покинуть ОПЕК. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 16 центов – до 62,16 доллара за баррель. Однако уже спустя 20 минут котировки отыграли потери и вернулись к уровню в 62,32 доллара за баррель, передает ТАСС.

В состав ОПЕК, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот на добычу нефти, входят 15 государств. Катар присоединился к ОПЕК в 1961 году. Отметим, что по данным ОПЕК, Катар занимает лишь 25-е место в мире по нефтедобыче, ежедневно добывая приблизительно в 15 раз меньше нефти, чем Россия.