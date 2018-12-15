В Минздраве решили подсчитать количество выпитого россиянами алкоголя

Минздрав предложил разработать методику оценки потребления алкоголя в стране, учитывая, в том числе, незарегистрированный.

Ведомство подготовило свою часть национального проекта «Демография» – «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», передает РБК.

В документе прописан план по вовлечению россиян в занятия спортом и переходу на правильное питание до 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 3,7 млрд рублей.



В соответствии с планом, к 2024 году потребление сигарет должно снизиться почти на 30% – с 1,5 тыс. на одного человека в год до 1,15 тыс.. Также россияне должны на 10% меньше пить – потребление должно измениться с 6,6 л на человека в год до 6 л.



Кроме того, ведомство предложило разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя. Это позволит получить реальные данные об объемах потребления алкоголя в России.

Методика должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя». К этой работе привлечен национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины. Планируется, что новая методика будет утверждена 31 мая 2019 года.



«В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», – пояснили в Минздраве.

В пятницу стало известно, что Министерство здравоохранения готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала законопроект о снабжении бутылок со спиртным надписью «Алкоголь убивает».

В ноябре федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК опубликовали рейтинг трезвости российских регионов.