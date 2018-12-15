В Минздраве решили подсчитать количество выпитого россиянами алкоголя

Взгляд
15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Катерина Кладо, киновед
Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами об обаянии. Обаяние субьекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит. Подробности...
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России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
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          В Минздраве решили подсчитать количество выпитого россиянами алкоголя

          15 декабря 2018, 19:07

          Текст: Анна Инсарова

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          Минздрав предложил разработать методику оценки потребления алкоголя в стране, учитывая, в том числе, незарегистрированный.

          Ведомство подготовило свою часть национального проекта «Демография» – «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», передает РБК.

          В документе прописан план по вовлечению россиян в занятия спортом и переходу на правильное питание до 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 3,7 млрд рублей.

          В соответствии с планом, к 2024 году потребление сигарет должно снизиться почти на 30% – с 1,5 тыс. на одного человека в год до 1,15 тыс.. Также россияне должны на 10% меньше пить – потребление должно измениться с 6,6 л на человека в год до 6 л.

          Кроме того, ведомство предложило разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя. Это позволит получить реальные данные об объемах потребления алкоголя в России.

          Методика должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя». К этой работе привлечен национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины. Планируется, что новая методика будет утверждена 31 мая 2019 года.

          «В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», – пояснили в Минздраве.

          В пятницу стало известно, что Министерство здравоохранения готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

          До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала законопроект о снабжении бутылок со спиртным надписью «Алкоголь убивает».

          В ноябре федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК опубликовали рейтинг трезвости российских регионов.


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