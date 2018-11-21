Минздрав решил повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Министерство здравоохранения готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

Министерством здравоохранения на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции», – говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, из-за вредного воздействия алкоголя на организм человека в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей, передает РИА «Новости».

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связано с чрезмерным употреблением алкоголя», – цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Согласно сообщению, предлагаемая мера оценивается международными научными исследованиями как эффективная. Повышенный возраст продажи алкоголя уже предусмотрен рядом стран.