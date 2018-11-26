Названы самые трезвые регионы России

Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК опубликовали рейтинг трезвости российских регионов.

Показатель трезвости оценивался по шести критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных алкоголизмом; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; объем проданного в регионе алкоголя; сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя.

В итоге чем меньше баллов набирал регион, тем благополучнее в нем ситуация, передает РИА «Новости».

Лидерами рейтинга оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).

В 10-ку также вошли Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).

Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е (30,56), 19-е (31,1) и 26-е (32,22) места соответственно.

Наиболее пьющим оказался Чукотский автономный округ, набравший 48,14 балла. Следом за ним – Магаданская область (46,98), Ненецкий автономный округ (46,85), Сахалинская область (45,88), и Республика Коми (45,46).

В октябре маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Лидером был назван Саратов, однако город с такой оценкой не согласился.