В Саратове не согласились с первым местом в рейтинге самых пьющих городов

«Людей можно опрашивать, но факты и статистика - упрямая вещь»,– заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, комментируя результаты опроса, согласно которому Саратов – самый пьющий город России.

Председатель саратовской региональной ОП Александр Ландо заявил, что согласно официальной статистике, имеющейся в его распоряжении, в Саратове на душу населения выпивает гораздо меньше людей, чем в других регионах. «Чуть ли не в два раза меньше, если взять по Приволжскому ФО и по стране, у нас есть показатели смертности от алкоголя».

Напомним, ранее в среду маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Лидером был назван Саратов. Добавим, что второе и третье место заняли Ханты-Мансийск и Пермь. В десятку самых пьющих городов также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Петербург – на 11-м месте, Москва – на 16-м.

Авторы исследования поясняют: опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет, сообщает сайт Zoom Market. Таким образом, если верить заявление Zoom Market верно, то сведения, собранные социологом, не взяты с потолка.

Саратовское руководство резко отвергло выводы маркетологов. «Агентства, которые какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают... Кому-то нужно это взбудораживание... У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество», – цитировало агентство РИА «Новости» заявление мэра Саратова Михаила Исаева журналистам.

Статистика, которую упомянул глава саратовской ОП Ландо, и которая, по его мнению, опровергает выводы Zoom Market, была собрана федеральным проектом «Трезвая Россия». Согласно этому рейтингу, у Саратовской области – 25-е место из 85 регионов России по количеству употребляемого алкоголя. Но отметим, что в рейтинге Zoom Market фигурировал именно город Саратов, а не область в целом.

Ландо также рассказал, что делается для того, чтобы Саратов и регион стали трезвее. Для этого прилагается «очень много усилий», пояснил он. «У нас есть уникальный человек Королькова Наталья Александровна, она продвигает эту тему уже тридцать лет, сохранила общество трезвости с конца 1980-х годов и все время будоражит эту тему, в хорошем смысле этого слова. По ее инициативе мы принимали «Трезвые дни», одними из первых в стране мы это сделали. У нас есть Национальный день молодежи, 1 июня – День защиты детей, 1 сентября, 11 сентября. В эти дни в области введены ограничения на продажу спиртных напитков в ночное время», - отметил он.

Также по словам чиновника, 11 сентября на центральной площади Саратова проводится «Праздник трезвости», с развлечениями, флешмобами и соревнованиями для молодежи, который, по его словам, проходит «достаточно успешно».

«Мы недавно провели заседание общественной палаты по внедрению проекта «Трезвая Россия» в нашей области. К нам приезжал протоиерей из Екатеринбурга, один из основателей этого движения, мы проанализировали тему, поговорили и решили обратиться к губернатору, чтобы создать совет по «Трезвой России» в рамках нашего субъекта. В настоящий момент предложения сформулированы и переданы губернатору Валерию Радаеву. Такая работа не могла пройти бесследно, и мы все время констатируем, что идет снижение распития спиртных напитков, за это есть конкретные данные», – продолжил собеседник.

«Я понимаю, что есть еще данные, основанные на продаже спиртного, я не исключаю, конечно, есть и нелегальная продажа, но это дает «добавку», но не увеличение цифр в два раза. Этот опрос – случайная выборка и вопрос кто его проводил, – подчеркивает Александр Ландо. «Более правильным было бы выяснять с какого возраста вы познакомились с алкоголем, кто был инициатором распития спиртных напитков? Вот этот анализ бы провести. Опрос проводил не ФОМ, не ВЦИОМ, не другие известные организации которые занимаются мониторингом общественного мнения, а какое-то маркетинговое агентство. Все, что я сказал, опровергает правильность их данных», – полагает Ландо.