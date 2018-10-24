В Саратове не согласились с первым местом в рейтинге самых пьющих городов

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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...

Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

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          В Саратове не согласились с первым местом в рейтинге самых пьющих городов

          24 октября 2018, 18:35

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Людей можно опрашивать, но факты и статистика - упрямая вещь»,– заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, комментируя результаты опроса, согласно которому Саратов – самый пьющий город России.

          Председатель саратовской региональной ОП Александр Ландо заявил, что согласно  официальной статистике, имеющейся в его распоряжении, в Саратове на душу населения выпивает гораздо меньше людей, чем в других регионах. «Чуть ли не в два раза  меньше, если взять по Приволжскому ФО и по стране, у нас есть показатели смертности от алкоголя».

          Напомним, ранее в среду маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Лидером был назван Саратов. Добавим, что  второе и третье место заняли Ханты-Мансийск и Пермь. В десятку самых пьющих городов также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Петербург – на 11-м месте, Москва – на 16-м.

          Авторы исследования поясняют: опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет, сообщает сайт Zoom Market. Таким образом, если верить заявление Zoom Market верно, то сведения, собранные социологом, не взяты с потолка.

          Саратовское руководство резко отвергло выводы маркетологов.  «Агентства, которые какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают... Кому-то нужно это взбудораживание... У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество», – цитировало агентство РИА «Новости» заявление мэра Саратова Михаила Исаева журналистам.

          Статистика, которую упомянул глава саратовской ОП Ландо, и которая, по его мнению, опровергает выводы Zoom Market, была собрана федеральным проектом «Трезвая Россия». Согласно этому рейтингу, у Саратовской области – 25-е место из 85 регионов России по количеству употребляемого алкоголя. Но отметим, что в рейтинге Zoom Market фигурировал именно город Саратов, а не область в целом.

          Ландо также рассказал, что делается для того, чтобы Саратов и регион стали трезвее. Для этого прилагается «очень много усилий», пояснил он. «У  нас есть уникальный человек Королькова Наталья Александровна, она продвигает эту тему уже тридцать лет, сохранила общество трезвости с конца 1980-х  годов и все время будоражит эту тему, в хорошем смысле  этого слова. По ее инициативе мы принимали «Трезвые дни», одними из  первых в стране мы это сделали. У нас есть Национальный день молодежи, 1 июня  – День защиты детей,  1 сентября, 11 сентября. В эти дни  в области введены ограничения на продажу спиртных напитков  в ночное время», - отметил он.

          Также  по словам  чиновника, 11 сентября  на центральной площади  Саратова проводится  «Праздник трезвости», с развлечениями, флешмобами и соревнованиями для молодежи, который, по его словам, проходит «достаточно успешно».

          «Мы недавно провели заседание общественной палаты по внедрению проекта «Трезвая Россия» в нашей области. К нам приезжал протоиерей из Екатеринбурга, один из основателей этого движения, мы проанализировали  тему, поговорили и решили обратиться к губернатору, чтобы создать совет по «Трезвой России» в рамках нашего субъекта. В настоящий момент  предложения сформулированы и переданы губернатору Валерию Радаеву. Такая работа не могла пройти бесследно, и  мы все время  констатируем, что идет снижение распития спиртных напитков, за это есть конкретные данные», – продолжил собеседник.

          «Я понимаю, что есть еще данные, основанные на продаже спиртного, я не исключаю, конечно, есть и нелегальная продажа, но это дает «добавку», но не увеличение цифр в два раза. Этот опрос  – случайная выборка и  вопрос кто его проводил, – подчеркивает Александр Ландо. «Более правильным было бы выяснять с какого возраста вы познакомились с алкоголем,  кто был инициатором распития спиртных напитков? Вот этот анализ бы провести. Опрос проводил не ФОМ, не ВЦИОМ,  не другие известные организации которые занимаются мониторингом общественного мнения, а какое-то маркетинговое агентство. Все, что я сказал, опровергает правильность их данных», – полагает Ландо.


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