Названы самые пьющие города России

Рейтинг самых пьющих городов России составило маркетинговое агентство Zoom Market.

Лидером рейтинга стал Саратов. Второе и третье место заняли Ханты-Мансийск и Пермь, сообщает Zoom Market.

В число десяти самых пьющих городов также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Москва заняла 16-е место, Санкт-Петербург – 11-е.

Рейтинг составлен на основании социологического опроса. Жителям 25 городов задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?», «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?». Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

В сентябре вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что в России могут быть приняты дополнительные меры по снижению потребления алкоголя.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщал, что в России употребление алкоголя на душу населения за последние 12 лет снизилось на 40%, хотя все еще остается на высоком уровне.