В России на 40% сократилось потребление алкоголя

В России употребление алкоголя на душу населения за последние 12 лет снизилось на 40%, хотя все еще остается на высоком уровне, отметил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Снизить потребления алкоголя удалось отчасти благодаря принятым Росалкогольрегулирования мерам, рассказал Алешин в интервью РИА «Новости».

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения госстандартов и технических условий», – пояснил он.

В то же время, отметил Алешин, уровень потребления алкоголя россиянами остается высоким.

«Вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», – добавил он.

В апреле Минздрав назвал причины снижения потребления алкоголя в России.

Ранее ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле доказали, что не существует безвредной дозы алкоголя.

В июле исследования в США показали, что в стране резко увеличилась смертность, связанная с заболеваниями печени.