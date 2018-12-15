У сбившей полицейских 15-летней школьницы нашли револьвер

Во время обыска у 15-летней школьницы из Челябинска, которая за рулем Mercedes сбила двух инспекторов ДПС, нашли револьвер с патронами.

Девушка стала фигурантом уголовного дела о краже, в связи с этим и проводился обыск. Ленинский районный суд Челябинска поместил ее под домашний арест, сообщили Ura.ru источники в правоохранительных органах.

По данным источников, отец школьницы имеет две судимости, одна из которых – за стрельбу в сотрудника полиции.

Напомним, в середине ноября 15-летняя школьница, находившаяся, по сообщениям в соцсетях, в нетрезвом виде, на автомобиле Mercedes сбила двух инспекторов ГИБДД в Калининском районе Челябинска. Один из полицейских был вынужден обратиться ко врачам. При этом он переоделся в гражданскую одежду, а сам инцидент скрыли.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении скрывших ДТП сотрудников ГИБДД.

Позже в Сети появилось видео с регистратора, на котором зафиксирован момент наезда 15-летней школьницы на инспекторов ДПС.