Опубликованы адреса сайтов, шпионящих за покупателями билетов на елки

Роскомнадзор перечислил сайты, незаконно собирающие персональные данные граждан, которые покупают билеты на новогодние елки.

«На основании поступивших обращений от представителей Молодежной палаты при Роскомнадзоре специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет- ресурсах по продаже билетов на новогодние елки», – сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что на этих сайтах собираются персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, адреса электронной почты, адрес доставки. Сбор производится без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Также нет сведений о реализуемых требованиях по защите персональных данных со стороны владельцев сайтов.

Владельцы этих сайтов вызваны на подписание протоколов об административном правонарушении.

За невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом доступа к политике конфиденциальности или к сведениям о реализуемых требованиях по защите персональных данных предусмотрено административное наказание от 15 до 30 тыс. рублей, добавляет ведомство.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом зафиксирован рост активности интернет-мошенников, занимающихся кражей персональных данных.