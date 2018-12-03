Россиян предупредили о росте краж персональных данных перед Новым годом

В России зафиксирован рост активности интернет-мошенников, занимающихся кражей персональных данных, сообщили в «Лаборатории Касперского».

За первый квартал 2018 года зарегистрировано 94 млн отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, за второй – 107 млн, за третий – 137 млн, передают «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

В связи с различными интернет-распродажами, предновогодним ажиотажем ожидается еще больший рост краж данных, особенно связанных с финансами, отмечают специалисты.

Подчеркивается, что нередко мошенники пытаются выдать свои поддельные страницы сайт налоговой службы или другие официальные ресурсы, пытаясь заставить человека раскрыть персональные данные.