Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181

Россия поставила американской компании Orbital Sciences Corporation три ракетных двигателя РД-181, сообщили в НПО «Энергомаш».

«12 декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели», – сообщили в «Энергомаше», передает РИА «Новости».

В июне этого года заказчикам уже были переданы два двигателя РД-181.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет.

В начале декабря глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о перспективах российского двигателестроения и сотрудничества не только с США, но также с Китаем и Индией.