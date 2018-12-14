Проходящий в Казани чемпионат WorldSkills назвали возможностью для карьерного роста

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...

Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
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Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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          Проходящий в Казани чемпионат WorldSkills назвали возможностью для карьерного роста

          14 декабря 2018, 17:20

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Любой чемпионат – это всегда ярмарка вакансий. Представители компаний присматривают себе будущих сотрудников. Поэтому для многих участников это некий карьерный лифт», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, комментируя проходящий в Казани чемпионат WorldSkills в сфере информационных технологий.

          В пятницу в международном выставочном центре «Казань Экспо» торжественно открылась деловая программа II отраслевого чемпионата WorldSkills в сфере информационный технологий DigitalSkills-2018. Сам чемпионат начал свою работу 12 декабря.

          В крупнейшем национальном соревновании профессионального мастерства в сфере IT-технологий участвует более 400 человек, половина из которых эксперты. Именно в Казани в следующем году состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

          Особенностью нынешнего чемпионата стало участие и старшеклассников, которые показывают навыки в разработке мобильных приложений, компьютерных игр и программных бизнес-продуктов. Всего состязания проходят в 40 компетенциях, в числе которых: веб-дизайн, графический и промышленный дизайн, мобильная робототехника, эксплуатация беспилотных авиационных систем и инженерия космических систем, «интернет вещей» , квантовые технологии, BIM технологии (информационное моделирование зданий) и разработка дополненной и виртуальной реальности.

          Как рассказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, чемпионат проводится в рамках реализации мер дорожной карты «Цифровая экономика» по направлению «Кадры и образование». Он отметил участие в чемпионате представителей из 14 стран, в том числе из Китая, Австралии, Франции, Австрии.

          «Для нас этот чемпионат имеет важность с той точки зрения, что Татарстан в следующем году принимает 45-й мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. Для нас любой чемпионат, в том числе digital – это возможность протестировать саму площадку, сервисы, которые мы оказываем как участникам, так и экспертам, зрителям, школьникам, которые приезжают на данное мероприятие. А в целом этом возможность показать той же молодежи компетенции не только в IT-отрасли, но и компетенции FutureSkills, которые будут активно развиваться в ближайшем будущем и будут активно востребованы в нашей жизни», – отметил Губайдуллин.

          Собеседник подчеркнул, что потребность в кадрах в IT-отрасли очень важна для республики, потому что Татарстан считается одним из IT-центров России. В регионе создан поселок городского типа Иннополис по подготовке айтишников. «Мы понимаем, что за этой сферой будущее. И в целом по стране активно внедряется цифровая экономика, обсуждаются вопросы по революции 4.0. Вся эта история позитивно сказывается на привлечении самих компаний для подготовки квалифицированных кадров, начиная со школьников», – рассказал Губайдуллин.

          Он отметил, что чемпионат предоставляет участникам возможность получить уникальный опыт и найти тех, у кого можно научиться новым знаниям. А представители более возрастной группы, наоборот, смотрят на молодежь, «которая часто наступает им на пятки и иногда обыгрывает».

          «В любом случае люди видят лучших представителей отрасли и понимают, к чему надо стремиться... Видят свои слабые стороны, с которыми надо работать, вносить корректировку по своей дальнейшей работе. Любой чемпионат – это всегда небольшая ярмарка вакансий. Представители компаний присматривают себе будущих сотрудников. Поэтому для многих участников это некий карьерный лифт», – подытожил Эмиль Губайдуллин.

          DigitalSkills – чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий, который проводится среди молодых участников в возрасте до 28 лет – сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, а также студентов среднего и высшего профессионального образования с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Кроме того, DigitalSkills является площадкой для поиска новых профессий, которые требует цифровая экономика.



           
           
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