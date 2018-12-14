Проходящий в Казани чемпионат WorldSkills назвали возможностью для карьерного роста

«Любой чемпионат – это всегда ярмарка вакансий. Представители компаний присматривают себе будущих сотрудников. Поэтому для многих участников это некий карьерный лифт», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, комментируя проходящий в Казани чемпионат WorldSkills в сфере информационных технологий.

В пятницу в международном выставочном центре «Казань Экспо» торжественно открылась деловая программа II отраслевого чемпионата WorldSkills в сфере информационный технологий DigitalSkills-2018. Сам чемпионат начал свою работу 12 декабря.

В крупнейшем национальном соревновании профессионального мастерства в сфере IT-технологий участвует более 400 человек, половина из которых эксперты. Именно в Казани в следующем году состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

Особенностью нынешнего чемпионата стало участие и старшеклассников, которые показывают навыки в разработке мобильных приложений, компьютерных игр и программных бизнес-продуктов. Всего состязания проходят в 40 компетенциях, в числе которых: веб-дизайн, графический и промышленный дизайн, мобильная робототехника, эксплуатация беспилотных авиационных систем и инженерия космических систем, «интернет вещей» , квантовые технологии, BIM технологии (информационное моделирование зданий) и разработка дополненной и виртуальной реальности.

Как рассказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, чемпионат проводится в рамках реализации мер дорожной карты «Цифровая экономика» по направлению «Кадры и образование». Он отметил участие в чемпионате представителей из 14 стран, в том числе из Китая, Австралии, Франции, Австрии.

«Для нас этот чемпионат имеет важность с той точки зрения, что Татарстан в следующем году принимает 45-й мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. Для нас любой чемпионат, в том числе digital – это возможность протестировать саму площадку, сервисы, которые мы оказываем как участникам, так и экспертам, зрителям, школьникам, которые приезжают на данное мероприятие. А в целом этом возможность показать той же молодежи компетенции не только в IT-отрасли, но и компетенции FutureSkills, которые будут активно развиваться в ближайшем будущем и будут активно востребованы в нашей жизни», – отметил Губайдуллин.

Собеседник подчеркнул, что потребность в кадрах в IT-отрасли очень важна для республики, потому что Татарстан считается одним из IT-центров России. В регионе создан поселок городского типа Иннополис по подготовке айтишников. «Мы понимаем, что за этой сферой будущее. И в целом по стране активно внедряется цифровая экономика, обсуждаются вопросы по революции 4.0. Вся эта история позитивно сказывается на привлечении самих компаний для подготовки квалифицированных кадров, начиная со школьников», – рассказал Губайдуллин.

Он отметил, что чемпионат предоставляет участникам возможность получить уникальный опыт и найти тех, у кого можно научиться новым знаниям. А представители более возрастной группы, наоборот, смотрят на молодежь, «которая часто наступает им на пятки и иногда обыгрывает».

«В любом случае люди видят лучших представителей отрасли и понимают, к чему надо стремиться... Видят свои слабые стороны, с которыми надо работать, вносить корректировку по своей дальнейшей работе. Любой чемпионат – это всегда небольшая ярмарка вакансий. Представители компаний присматривают себе будущих сотрудников. Поэтому для многих участников это некий карьерный лифт», – подытожил Эмиль Губайдуллин.

DigitalSkills – чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий, который проводится среди молодых участников в возрасте до 28 лет – сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, а также студентов среднего и высшего профессионального образования с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Кроме того, DigitalSkills является площадкой для поиска новых профессий, которые требует цифровая экономика.