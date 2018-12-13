Газпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»

Газпром и японская компания Itochu подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ», что указывает на обоюдный интерес сторон к потенциальному сотрудничеству, сообщили в Газпроме.

«Газпром и Itochu Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Документ подтверждает интерес сторон к потенциальному сотрудничеству в рамках проекта», – приводит текст сообщения по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и президента Itochu Ёшихиса Сузуки РИА «Новости».

В сентябре похожее соглашение Газпром заключил с японской Mitsui.

Напомним, в июне 2017 года Газпром и Shell подписали соглашение по ключевым условиям работы по проекту «Балтийский СПГ». Документ определяет принципы функционирования совместного предприятия, работа которого направлена на проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию завода по производству СПГ в Ленинградской области.