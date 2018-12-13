Джигурда подал в суд на сестру бывшей возлюбленной

Шоумен Никита Джигурда подал в суд на сестру своей экс-возлюбленной, требуя компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей за «порочащие честь и достоинство и деловую репутацию» данные, опубликованные в СМИ, сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова.

«Исковые требования: признать несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство и деловую репутацию Джигурды Никиты и Анисиной Марины в еженедельной газете от 18 октября 2018 года», – заявила представитель суда РИА «Новости».

По ее словам, актер требует обязать «Комсомольскую правду» выпустить опровержение, а также взыскать с газеты и Светланы Романовой по 1,5 млн рублей компенсации.

Сообщается, что в публикации Романова назвала Джигурду «чертом» и заявила, что секс актера с ее сестрой Людмилой Браташ был «изнасилованием», поскольку, по ее мнению, актер «воспользовался тем, что она в подпитии и невменяема».

Никита Джигурда и Светлана Романова не первый год борются за наследство предпринимательницы Барташ, каждая из сторон считает, что имущество умершей на законных основаниях принадлежит исключительно ей.

Эксцентричные выходки актера и шоумена неоднократно становились причиной громких скандалов. Ранее Джигурда заявлял, что изъявил желание баллотироваться в мэры Москвы, «зная и видя, что творится».