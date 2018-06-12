Джигурда захотел стать мэром Москвы

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что принял решение баллотироваться в мэры Москвы, «зная и видя, что творится».

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, я принял решение и иду в мэры Москвы, зная и видя, что творится...», – написал Джигурда на своей странице «Вконтакте».

«Не стесняйтесь поддержать меня! Не пожалеете вы!!», – добавил шоумен.

Напомним, в ноябре 2016 года Джигурда заявлял о желании стать президентом Украины. Позднее шоумен рассказал, что его планами на украинское президентство интересовалась СБУ.