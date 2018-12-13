Пушков дал оценку резолюции Европарламента против «Северного потока – 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил резолюцию Европарламента, направленную против «Северного потока – 2».

Пушков написал в Twitter, что принятый документ не критичен сам по себе, однако демонстрирует давление американской стороны на Германию.

Напомним, в среду Европарламент выступил против проекта «Северный поток – 2»; в принятой резолюции проект назван политическим и опасным.

Резолюция против проекта была также принята во вторник США, что Москва назвала элементом недобросовестной конкуренции.

При этом ранее разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться уже во второй половине декабря.