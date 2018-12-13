«Российский хакер» в США переведен в больницу для психиатрического обследования

Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Евгений Никулин переведен в больницу при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По его словам, перевод произошел «в выходные на прошлой неделе», через «несколько месяцев ожидания». Бух отметил, что новые «условия содержания неплохие», передает ТАСС.

Никулина будут обследовать «в течение Рождества и января». Отчет медиков о состоянии гражданина России нужен, чтобы «судья в дальнейшем смог принимать вразумительные решения», сказал адвокат.

Бух сказал, что в центре «помогают различным больным, в том числе и психически больным».

Напомним, адвокат рассказывал, какие последствия может иметь обследование.