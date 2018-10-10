Суд США направил Никулина на психиатрическое обследование

Россиянина Евгения Никулина, которого в США судят по обвинению в причастности ко взлому сайтов, решено перевести в госпиталь, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Он сообщил, что Никулина хотят отправить на полугодовое психиатрическое обследование, от которого россиянин отказывался.

«По крайней мере теперь мой клиент будет находиться не в тюрьме, а в госпитале», – приводит слова адвоката ТАСС.

Бух сообщил, что решение судьи Никулин воспринял «нейтрально, безразлично». Решение суда вызвано тем, что россиянин «не подчинялся другим распоряжениям».

«Я понимаю так, что у моего клиента нет теперь иного выхода, как подчиниться», – сказал Бух.

Россиянина могут перевести из тюрьмы в больницу в Лос-Анджелесе и Миссури, но в последней «может не оказаться русскоязычного переводчика, а обследование должно проводиться на русском», сказал адвокат. В Лос-Анджелесе, по его словам, есть «немало приличных переводчиков».

Адвокат сказал, что возможен один из трех результатов обследования. Никулина могут признать неспособным выступать на суде присяжных, «в этом случае есть шанс, что прокуратура снимет обвинения». Второй вариант – будет решено, что на момент инкриминируемого преступления россиянин «не осознавал, что делает». Бух считает такой исход маловероятным. Кроме того, врачи могут посчитать, что Никулин «нормальный и прикидывается».

В марте россиянина экстрадировали из Чехии в США.