ВС России уничтожили ангар для сборки беспилотников ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили ангар для сборки легкомоторных беспилотных самолетов, а также два склада военно-технического имущества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Средства ПВО за сутки сбили десять украинских дронов, шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer.

С начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23619 дронов, 509 ЗРК, 15888 танков и других бронемашин, 1275 машин РСЗО, 9216 орудий полевой артиллерии и минометов.