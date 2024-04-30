Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
ВС России уничтожили ангар для сборки беспилотников ВСУ
Российские военные в ходе последних суток поразили ангар для сборки украинских легкомоторных беспилотников, сообщило Минобороны России во вторник.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили ангар для сборки легкомоторных беспилотных самолетов, а также два склада военно-технического имущества, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО за сутки сбили десять украинских дронов, шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23619 дронов, 509 ЗРК, 15888 танков и других бронемашин, 1275 машин РСЗО, 9216 орудий полевой артиллерии и минометов.