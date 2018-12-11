В здании Минтруда упал лифт с пассажиром

Один из лифтов в здании Минтруда в Москве вышел из строя, в результате пострадал один сотрудник, сейчас он проходит обследование, сообщают СМИ.

«Сегодня в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма. Минтрудом России будет проведено расследование несчастного случая на производстве», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в июле в результате падения лифта в Ульяновске на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» погиб один человек, еще один был доставлен в больницу с травмой головы. В марте в Подмосковье на одном из заводов рухнул лифт с пятью рабочими.