«Пошлая Молли» отменила все концерты в Поволжье

Поп-панк-группа «Пошлая Молли» сообщила об отмене запланированных на декабрь выступлений в нескольких городах Поволжья, сообщается в соцсети музыкальной группы.

«Важная информация! Все оставшиеся концерты, запланированные на декабрь, мы вынуждены перенести на следующий год. Концерты обязательно состоятся. Все приобретенные билеты действительны на новые даты. Если по какой-то причине вы хотели бы вернуть билеты - это можно сделать по месту приобретения», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страницу музыкальной группы в соцсети.

Согласно графику, представленному на сайте группы, коллектив должен был выступить 12 декабря в Саратове, на следующий день – в Самаре, 15 декабря – в Оренбурге, затем в Уфе. Тур по Поволжью завершался концертами в Ульяновске,18 декабря, и Пензе,19 декабря.

Представитель группы Евгения Анисимова сообщила «Интерфакс», что отмена выступлений связана «с рядом организационных причин, тут нечего более подробно комментировать», уточнять причины она не стала.

Представитель концертной площадки в Ульяновске пожаловался, что уведомление об отмене запланированного на 18 декабря концерта получил «буквально вчера» и добавил, что не знает, чем объясняется отмена выступлений.

Напомним, в ряде городов России были отменены концерты, в частности, таких исполнителей и групп, как «Монеточка», «Пошлая Молли» , Элджей, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, GONE.Fludd, IC3PEAK, «Френдзона». Так, в конце сентября в Нижнем Новгороде были отменены пять концертов современных исполнителей в связи с выявленными прокуратурой нарушениями. Основанием для проверки ведомства стало обращение родительской общественности с просьбой запретить концерты ряда исполнителей. Родители заявили, что творчество указанных артистов содержит пропаганду алкоголя, наркомании, опасного и суицидального поведения, а также наполнено ненормативной лексикой.

Поп-панк-группа «Пошлая Молли» создана харьковским музыкантом Кириллом Тимошенко (Кирилл Бледный). На Украине исполнители считаются одними из самых ярких представителей своего направления. Лидер группы заявил, что вдохновением для него стал образ испорченной школьницы.