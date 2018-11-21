В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области разбили мемориальную доску, установленную накануне к 100-летию Александра Солженицына, полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сообщение о происшествии поступило сегодня в 10.00. Разбита мемориальная табличка, посвященная 100-летию со дня рождения Солженицына. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, также проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск причастных к совершению данного преступления лиц», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Мемориальная доска была установлена в центре города 10 декабря. Писатель Александр Солженицын с 1956 по 1957 годы жил в Гусь-Хрустальном районе, преподавал математику в Мезиновской средней школе. Тогда же он задумал рассказ «Матренин двор».

Прототипом послужила местная жительница Матрена Захарова, у которой проживал писатель.

11 декабря президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия памятника Солженицыну в центре Москвы.

Александр Солженицын – прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).