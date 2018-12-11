Путин приехал на открытие памятнику Солженицыну

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну в центре Москвы.

Путин отметил безграничную любовь Солженицына к России и его борьбу с русофобией. «Будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии», – сказал глава государства.

Президент напомнил, что Солженицын был не только писателем и мыслителем, но и фронтовиком, «истинным, настоящим патриотом России». По словам президента, отмечаемое во вторник столетие со дня рождения Солженицына – повод вновь обратить внимание на его наследие, «которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира». Путин признался, что хорошо помнит все свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова». «Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему», – подчеркнул президент.

Он добавил, что Солженицын очень четко разделял подлинную народную Россию и тоталитарную систему, которая принесла страдания и тяжелые испытания миллионам людей.

В день столетия со дня рождения писателя памятник Солженицыну открывается на названной в его честь улице в сквере между домами 11 и 13 в Таганском районе Москвы, передает ТАСС.

Как рассказал автор проекта народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук, памятник выполнен из бронзы, в постаменте использован гранит. «Я выбрал этот камень, чтобы эмоциональное ощущение от сочетания бронзы и гранита было более острым. Это сколы, фактически бронза проламывает гранит, получается, что Солженицын ломает ту чуждую для него среду, в которой он находился, с которой он не соглашался. Он прорвался и встал на постамент», – отметил скульптор.

На постаменте изображены два любимых персонажа Солженицына – Матрена из «Матрененого двора» и Иван Денисович из «Одного дня Ивана Денисовича». Ковальчук также отметил, что на постаменте есть лишь подпись – Александр Солженицын, без всяких регалий, потому что «Солженицына знает весь мир, здесь не требуется никаких пояснений».

Александр Солженицын – прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.

В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну было возвращено советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года.